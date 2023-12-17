القاهرة الإخبارية: عودة شبكة الاتصالات فى غزة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن شبكة الاتصالات في غزة عاودت العمل بشكل طبيعي، بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام، بسبب القصف المستمر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية إن عودة الاتصالات تساعد الطواقم الطبية على التواصل مع بعضها البعض، والمساهمة في انتشال الجرحى والضحايا ونقلهم للمستشفيات من أجل تلقى العلاج.

وكانت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي قطع كل الاتصالات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوسيلة الوحيدة للاتصال والحصول على معلومات كانت عن طريق الأجهزة اللاسلكية المعرضة لتشويش وتقطع دائم.