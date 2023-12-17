الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: عودة شبكة الاتصالات فى غزة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام

الاتصالات في غزة
الاتصالات في غزة

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن شبكة الاتصالات في غزة عاودت العمل بشكل طبيعي، بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام، بسبب القصف المستمر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية إن عودة الاتصالات تساعد الطواقم الطبية على التواصل مع بعضها البعض، والمساهمة في انتشال الجرحى والضحايا ونقلهم للمستشفيات من أجل تلقى العلاج.

وكانت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي قطع كل الاتصالات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوسيلة الوحيدة للاتصال والحصول على معلومات كانت عن طريق الأجهزة اللاسلكية المعرضة لتشويش وتقطع دائم.

القاهرة الإخبارية الاتصالات في غزة غزة مراسل قناة القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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