جيش الاحتلال الإسرائيلى: 135 محتجزا فى قبضة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن 135 محتجزا لا يزالون في قبضة حماس، متابعا: سنواصل العمل استخباريا وعسكريا لإستعادة المحتجزين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: كشفنا شبكة أنفاقا استثمرت فيها ملايين الدولارات وتمت إدارتها من شقيق يحيى السنوار.

وأشار المتحدث إلي أن قوات الاحتلال تقوم بفحص مبنى آخر يحتمل أن يكون فيه المحتجزون.

وقام أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة بغلق طريق بيغن قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم بصفقة تبادل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار والخلاف المتبقي على التفاصيل.

خليل الحية: من يفكر فى إدارة غزة بعد حماس "واهم"

وسبق، وقال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن اكثر ما يهم الحركة حاليًا هو وقف العدوان على قطاع غزة، مضيفًا: "نريد وقف إطلاق نار شاملا وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة".

وأكد الحية، خلال تصريحات صحفية، على رغبة الحركة لتحقيق وحدة الصف بين أهالي في غزة والضفة، مضيفًا: "اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم".

وتابع: "نريد وقفا للعدوان ثم نذهب للإعمار والبناء ثم نتحدث بعد ذلك عن الأسرى"، لافتًا إلى أن طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوقه.

أردف القيادي بحماس: "نحن كشعب فلسطيني أمام هجوم بربري ونازي وقاس في كل مكان من أرضنا"، مشددًا على أن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

كما نوه باحتياج قطاع غزة، يوميا مئات الشاحنات لإغاثة المدنيين المحاصرين حاليًا، مردفًا: "بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة".