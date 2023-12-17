الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة يتجاوز قتلى الحرب الاوكرانية فى عامين

غزة
غزة

قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن الأزمة الإنسانية في غزة غير مسبوقة على الإطلاق، مضيفًا: "بأي حال من الأحوال، لم أر أي شيء بهذا الحجم".

وتابع لازاريني، في تصريحات تليفزيونية: "كل شيء غير مسبوق ومذهل على الإطلاق، عدد الأشخاص الذين قتلوا في أربعين يومًا، عدد النساء والأطفال الذين قتلوا أكبر من عدد المدنيين في حرب أوكرانيا".

أضاف: "مستوى الدمار، يقال اليوم إن أكثر من 60% من البنية التحتية قد دمرت. مستوى نزوح السكان، أكثر من 90% من السكان قد نزحوا الآن، عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا لم يسبق له مثيل على الإطلاق".

ووصف الظروف في غزة، بأنها مروعة تماما، قائلًا: "الظروف الصحية فظيعة، لا تكاد توجد مياه نظيفة، مياه الصرف الصحي تظهر في الملجأ".

وقال مدير الأونروا إن القصف المستمر لغزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى الحد بشدة من الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع حيث تم تهجير أكثر من 1.7 فلسطيني نتيجة للغارات الإسرائيلية.

وأضاف أن غزة "أصبحت مقبرة للسكان المحاصرين بين الحرب والحصار والحرمان".

وفي بيان صدر مؤخرًا، قالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين: لا يمكنك إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالغارات الجوية”.

المدير العام للأونروا فيليب لازاريني الأزمة الإنسانية غزة النساء حرب أوكرانيا

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية” ترصد.. قنابل الاحتلال تُضىء سماء شمال قطاع غزة (صور)

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

التقاط أنفاس.. كيف أدار الرئيس المفاوضات الصعبة للتوصل إلى اتفاق الهدنة فى غزة؟

أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن والسنة

فى حضرة «التخلف المقيم»

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

على مدار 20 يومًا.. اتصالات "لا تتوقف" بين الرئيس السيسى وقادة العالم لبحث الأوضاع فى غزة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

الأكثر قراءة

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

أميرة فوق السحاب: ابنة العاهل الأردني تشارك في عملية إنزال جوي بغزة

بسبب سبوع ابنته حمو بيكا يرد على منتقديه: "سيبوا الملك للمالك"

ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس