الأونروا: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة يتجاوز قتلى الحرب الاوكرانية فى عامين

قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن الأزمة الإنسانية في غزة غير مسبوقة على الإطلاق، مضيفًا: "بأي حال من الأحوال، لم أر أي شيء بهذا الحجم".

وتابع لازاريني، في تصريحات تليفزيونية: "كل شيء غير مسبوق ومذهل على الإطلاق، عدد الأشخاص الذين قتلوا في أربعين يومًا، عدد النساء والأطفال الذين قتلوا أكبر من عدد المدنيين في حرب أوكرانيا".

أضاف: "مستوى الدمار، يقال اليوم إن أكثر من 60% من البنية التحتية قد دمرت. مستوى نزوح السكان، أكثر من 90% من السكان قد نزحوا الآن، عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا لم يسبق له مثيل على الإطلاق".

ووصف الظروف في غزة، بأنها مروعة تماما، قائلًا: "الظروف الصحية فظيعة، لا تكاد توجد مياه نظيفة، مياه الصرف الصحي تظهر في الملجأ".

وقال مدير الأونروا إن القصف المستمر لغزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى الحد بشدة من الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع حيث تم تهجير أكثر من 1.7 فلسطيني نتيجة للغارات الإسرائيلية.

وأضاف أن غزة "أصبحت مقبرة للسكان المحاصرين بين الحرب والحصار والحرمان".

وفي بيان صدر مؤخرًا، قالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين: لا يمكنك إيصال المساعدات تحت سماء مليئة بالغارات الجوية”.