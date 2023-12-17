تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات بإشارة قوية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو: 11411

رمز التمييز هو: 30000

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

القمر الصناعى : عرب سات

التردد هو: 11226

معدل التمييز هو: 30000

معدل الاستقطاب :أفقى

معادل تصحيح الخطأ هو: 3/4

ماهى قناة ناشيونال جيوغرافك ؟

تخصصت قناة ناشونال جيوغرافيك في إذاعة البرامج العلمية والتى تخص الظواهر الطبيعية وعلوم الطبيعة والظواهر الكونية المختلفة وكذلك تقدم محتوى عن الحياة البرية وكذلك الحياة المائية وتهتم بعمل العديد من الأفلام التسجيلية التى تهتم بهذا الجانب وتعتمد على مذيعين كبار وكذلك مشاهير فى فن التمثيل لتقديم المحتوى الخاص بالقناة من دول مختلفة حول العالم وتقوم بعرض محتواها بعدة لغات مما أوصلها إلى العالمية.

البرامج التي تنقلها قناة ناشيونال جيوغرافيك

هندسة عبقرية

أعقد الإصلاحات

أيام عصيبة بكوكب الأرض

أساطير العالم الجليدي

عمليات نقل عملاقة

صنارة الصيد

سمكة التونة العنيدة

كسر القضبان

أحاجي التاريه

أنا مصور ناشونال جيوغرافيك

الكنز المفقود

إنشاءات عملاقة

التايتنك تعود للحياة

تفجيرات هندسية

لا تخبروا والدتي

الحياة البرية في سيبيريا واستراليا واليابان وألاسكا

العد التنازلي النهائي للحيوان

أسفار محفور بالمخاطر

مصر القديمة

برنامج مقتطفات

برنامج حديث النجوم

برنامج البرية الجامحة

برنامج سمكة التونة العنيدة

برنامج وحدة إنقاذ السيارات

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية

برنامج لغز اختفاء كودال

برنامج واجب الرعاية

برنامج كتيبة الإعصار

معاً لحياة أفضل.