الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات بإشارة قوية

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 

كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على الرسيفر

القمر الصناعى :النايل سات 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك  هو: 11411

رمز التمييز هو: 30000

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4

الاستقطاب: أفقي

 تردد  قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

القمر الصناعى : عرب سات 

التردد هو: 11226

معدل التمييز هو: 30000

معدل الاستقطاب :أفقى 

معادل تصحيح الخطأ هو: 3/4

ماهى قناة ناشيونال جيوغرافك ؟

تخصصت قناة ناشونال جيوغرافيك في إذاعة البرامج  العلمية والتى تخص الظواهر الطبيعية وعلوم الطبيعة  والظواهر الكونية المختلفة وكذلك تقدم محتوى عن الحياة البرية وكذلك الحياة المائية  وتهتم بعمل العديد من الأفلام التسجيلية التى تهتم بهذا الجانب  وتعتمد على مذيعين كبار وكذلك مشاهير  فى  فن التمثيل لتقديم المحتوى الخاص بالقناة  من دول مختلفة حول العالم وتقوم بعرض محتواها بعدة لغات مما أوصلها إلى العالمية.

كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على الرسيفر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات 2023

البرامج التي تنقلها قناة ناشيونال جيوغرافيك

هندسة عبقرية

أعقد الإصلاحات

أيام عصيبة بكوكب الأرض

أساطير العالم الجليدي

عمليات نقل عملاقة

صنارة الصيد

سمكة التونة العنيدة

كسر القضبان

أحاجي التاريه

أنا مصور ناشونال جيوغرافيك

الكنز المفقود

إنشاءات عملاقة

التايتنك تعود للحياة

تفجيرات هندسية

لا تخبروا والدتي

الحياة البرية في سيبيريا واستراليا واليابان وألاسكا

العد التنازلي النهائي للحيوان

أسفار محفور بالمخاطر

مصر القديمة

برنامج مقتطفات

برنامج حديث النجوم

برنامج البرية الجامحة

برنامج سمكة التونة العنيدة

برنامج وحدة إنقاذ السيارات

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية

برنامج لغز اختفاء كودال

برنامج واجب الرعاية

برنامج كتيبة الإعصار

معاً لحياة أفضل. 

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