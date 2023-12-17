الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طيباوى: ليست هناك رواية كاملة.. وأترك "باب الوادى" لتأويل القارئ

توقيع رواية باب الوادي
توقيع رواية باب الوادي

قال الأديب الجزائري أحمد طيباوي إنه ليست هناك رواية مكتملة، مشيرا إلى أن أى رواية هي عبارة عن نص يكتبه شخص ويؤوله قراؤها كل بحسب تفسيره وتأويله أحداثها.

الليلة.. مكتبة الشروق تناقش رواية "باب الوادى" لـ أحمد طيباوى

أضاف طيباوي، خلال فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "باب الوادي" الصادرة عن دار الشروق، وذلك بنقر الدار بوسط القاهرة، أن رواية "باب الوادى" قام بكتابتها على مدى سنوات عبر أسابيع طويلة، لافتًا إلى أنه ترك نهاية الرواية مفتوحة، وهو ما تمثل فى عودة بطلها مرة ثانية إلى الجزائر بعد سفره لفرنسا وبحثه عن أبيه.

وحصلت الرواية على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023، بمقر دار الشروق في ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويناقش الرواية الناقد محمود عبد الشكور، ويدير النقاش مصطفى الطيب.

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الشروق للنشر تصدر "حكايات في تاريخ مصر الحديث" لـ أحمد عبد ربه

من أجواء الرواية نقرأ: "وجد كمال الباب مواربًا ففتحه، وكان الآخر بانتظاره.. وللحظات، وقف مرتبكًا أمامه. لم يكن النور كافيًا ليتبيَّن هيئته جيدًا، فجعل يمعن النظر فيه ويتفحص وجهه، وكاد يمدُّ يده ليلمسه ويتأكد من أنه حقيقي لكنَّ صوتًا من داخله أخبره بأنَّه هو بدا له عفيًّا برغم عمره الطويل، أحبَّ ذلك، لو وجده شيخًا ضعيفًا لكان انتقامه منه سيكون غير أخلاقي. نسي ذلك في أثناء وقوفه، وراح يحثُّ عاطفته أن تخرج؛ كلمات ودموعًا وصراخًا وغضبًا، أو أي سلوك آخر، إلا أن يبقى جامدًا ينظر إليه.. الشيخ الواقف مثله ساكنًا لا يتحرك هو والده، والتيار الذي يمرُّ منه إليه قويٌّ مع أنَّه لا يدرك طبيعته."- سر كبير أخبرته به أمه وهي على سرير الموت، ليبدأ كمال رحلة بحث قاسية بعد أن عاش حياته يطارد والده في الحقيقة وفي الأحلام بين الجزائر وفرنسا، يحاول كمال تقصي جذوره البعيدة من خلال لقائه مع صديق قديم لوالده، لكنه يجد نفسه أمام تساؤلات تكشف عن كثير من الأسرار.

نبذة عن أحمد طيباوي
أحمد طيباوي؛ روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له أربع روايات: اختفاء السيد لا أحد "جائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2021"، موت ناعم "جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي بالسودان 2014"، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي "جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 2011 بالجزائر"، ومجموعة قصصية "وجه على الحافة"، وحصلت روايته "باب الوادي" على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023.

توقيع رواية باب الوادي

توقيع رواية باب الوادي
توقيع رواية باب الوادي
توقيع رواية باب الوادي
توقيع رواية باب الوادي
طيباوي باب الوادي رواية باب الوادي أفضل كتاب عربي محمود عبد الشكور

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