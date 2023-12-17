الأهلي في المونديال| طاهر: مباراة فلومينينسي صعبة.. ونسعى لتحقيق الفوز

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة للغاية، لكنه شدد على أن لاعبي الأهلي سيخوضون المواجهة بنفس الروح العالية التي لعبوا بها أمام اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي.

وقال طاهر إن تواجد الجماهير في المدرجات بنفس الأعداد التي حضرت مواجهة اتحاد جدة سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبين خلال مواجهة الفريق البرازيلي، مؤكدًا أنهم لن يبخلوا بأي نقطة عرق في سبيل تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية للمونديال.

أوضح طاهر أن الفريق البرازيلي يضم عناصر تمتلك خبرات كبيرة، والبعض منهم يعرف الأهلي جيدًا لسابق مواجهته، ولكنه أشار إلى أن المباراة ستكون بين 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، والفريق الأفضل سيفوز باللقاء.

اختتم طاهر حديثه مؤكدًا أن لاعبي الأهلي درسوا فريق فلومينينسي جيدًا وشاهدوا بعض مبارياته، وأنهم جاهزون بقوة لمواجهته.

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مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسي وهدفنا تحقيق الفوز

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء غدٍ على ملعب ‏الجوهرة المشعة في ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية فرصة لكتابة تاريخ جديد، من خلال التأهل إلى نهائي البطولة، ومشددًا على أن ‏الأهلي يواصل تحضيره القوي للمباراة.‏

أضاف عطية: دائمًا الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة، قدمنا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة ‏وأسعدنا جماهيرنا بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وأمامنا فرصة للتاريخ غدًا ‏لن نفرط فيها.‏

وواصل لاعب الأهلي حديثه: واجهنا فريقًا مميزًا في ربع النهائي وهو اتحاد جدة، وغدًا نلعب ‏أمام فلومينينسي، الذي يمثل الكرة البرازيلية المعروفة لدى الجميع والتي تتميز بالمهارة.‏

أشار عطية إلى أن الأهلي درس فلومينينسي، ونفس الأمر ينطبق على المنافس الذي استعد ‏للأهلي وقام بدراسة الفريق قبل مواجهة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.‏

وأكد مروان عطية أن لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد وهناك تكاتف بين الجميع، وأن هناك ‏هدفًا واحدًا يسعى الأهلي إلى تحقيقه، وهو الفوز ومواصلة مشوار الفريق وطموحاته في البطولة ‏لإسعاد جماهيره.‏