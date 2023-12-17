الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يتساءل عنها الملايين من جمهور المارد الأحمر في مصر والوطن العربي والمهتمين بهذه البطولة الهامة في مختلف العالم، حيث يواصل النادي الأهلي تألقه في بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها للمرة التاسعة له في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزه في النسخة الحالية بنتيجة كبيرة على الفريق صاحب الأرض اتحاد جدة السعودي واقصائه من البطولة في مباراة كبيرة خاضها فريق النادي الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليصطدم في نصف النهائي بفريق فلومينينسي البرازيلي، لذا يود الكثير معرفة موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وكافة التفاصيل حول هذا اللقاء.

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ويواجه المارد الأحمر النادي الأهلي نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري حيث يستضيف استاد الملك عبد الله الدولي "ملعب الجوهرة" اللقاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتذاع أحداث اللقاء بين  الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة إس إس سي السعودية فهي المالك الحصري لحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية.

الأهلى فى المونديال.. كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق المران

الأهلى فى المونديال.. كولر: سنبذل قصارى جهدنا للصعود للنهائى

الأهلي في المونديال| الشناوي: درسنا فريق فلومينينسي جيدًا.. ونسعى لحسم المباراة

الكشف عن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية 2025.. وتأكيد مشاركة الأهلى

تردد قنوات قناة إس إس سي السعودية

  • التردد: 12523
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3
  • القمر الصناعي: نايل سات

 تردد قناة إس إس سي السعودية على العرب سات

  • التردد: 12380
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز:27500
  • معامل تصحيح الخطأ:6/5

الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

وعقد صباح اليوم الاجتماع  الفني لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، بحضور ممثلي الناديين والمنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية للإنفاق على عدد من النقاط منهم قمصان الفرق التي تخوض المباراة حيث تم الإستقرار على ارتداء فريق الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والزيتي والشورت الأبيض، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

موعد مباراة الاهلى نصف نهائي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية الاهلى القنوات الناقلة لمباراة الاهلى مباراة الاهلى

مواد متعلقة

الأهلي في المونديال| الشناوي: درسنا فريق فلومينينسي جيدًا.. ونسعى لحسم المباراة

الأهلى فى المونديال.. كولر: سنبذل قصارى جهدنا للصعود للنهائى

الأكثر قراءة

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

بسبب سبوع ابنته حمو بيكا يرد على منتقديه: "سيبوا الملك للمالك"

المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح: "عجبتنى قلت ابعت لها ونتعرّف"

ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس