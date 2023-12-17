موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يتساءل عنها الملايين من جمهور المارد الأحمر في مصر والوطن العربي والمهتمين بهذه البطولة الهامة في مختلف العالم، حيث يواصل النادي الأهلي تألقه في بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها للمرة التاسعة له في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزه في النسخة الحالية بنتيجة كبيرة على الفريق صاحب الأرض اتحاد جدة السعودي واقصائه من البطولة في مباراة كبيرة خاضها فريق النادي الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليصطدم في نصف النهائي بفريق فلومينينسي البرازيلي، لذا يود الكثير معرفة موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وكافة التفاصيل حول هذا اللقاء.

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ويواجه المارد الأحمر النادي الأهلي نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي غدا الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري حيث يستضيف استاد الملك عبد الله الدولي "ملعب الجوهرة" اللقاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتذاع أحداث اللقاء بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة إس إس سي السعودية فهي المالك الحصري لحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية.

تردد قنوات قناة إس إس سي السعودية

التردد: 12523

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة إس إس سي السعودية على العرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:6/5

الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

وعقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، بحضور ممثلي الناديين والمنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية للإنفاق على عدد من النقاط منهم قمصان الفرق التي تخوض المباراة حيث تم الإستقرار على ارتداء فريق الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والزيتي والشورت الأبيض، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.