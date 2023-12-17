الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى فى المونديال.. كولر: سنبذل قصارى جهدنا للصعود للنهائى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن الأهلي سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، إن فلومينينسي البرازيلي منافس قوي، وفرصة الأهلي متاحة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وإنه قام بالتحضير جيدًا لتلك المباراة، وسيكون سعيدًا حال تحقيق الفوز والوصول للنهائي.

وأضاف: «قمت بإعداد اللاعبين وحضرت جيدًا لمواجهة فلومينينسي، وشاهدت 4 مباريات للمنافس، وأنا أحب كرة القدم البرازيلية وأعشق مشاهدتها منذ الصغر، كما أحب مشاهدة أداء الأندية البرازيلية ومعرفة التقنيات التي يستخدمونها للوصول إلى المستوى الجيد».

وواصل: «دينيز مدرب فلومينينسي له طريقة مختلفة وأسلوب خاص، وكل مدرب يسعى لتقديم الأداء الأفضل من أجل الوصول باللاعبين لأفضل مستوى، وهو ما يقوم به المدرب البرازيلي مع فريقه، وأنا مع الأهلي أيضًا».

وأكمل: «عمر اللاعب ليست له علاقة بالأداء، ولاعبو فلومينينسي لديهم خبرات كبيرة، ويقدمون أداءً مختلفًا، لكن الأساس هو الأداء داخل الملعب، سواء كنت شابًّا أو من عناصر الخبرة، وسعيد للغاية بأنني أمتلك في الأهلى خليطًا مميزًا بين الخبرة والشباب».

وبسؤاله حول حقيقة إصابة كهربا، أجاب قائلًا: «متى أصيب اللاعب؟! هذه مجرد شائعة، وفي المباراة الأخيرة كان يلعب بشكل جيد، وكل ما يتم تداوله في بعض الأحيان ليس دقيقًا».

وتابع كولر: «لا أعتبر أن فوزنا على اتحاد جدة سوف يتسبب في ضغوط علينا، حتى حصول اللاعبين على بطاقات صفراء لن يمثل أزمة بالنسبة لأي لاعب، المهم ألا يحدث أي انتقاد للحكم، تلك هى الأمور الخطيرة، لكن من الطبيعي أن يكون اللاعبون لديهم الحذر الكافي لتفادي الحصول على البطاقات الصفراء وكذلك تفادي المخاطر غير الضرورية داخل الملعب».

وأضاف: «كان من الأفضل أن يكون لدينا المزيد من الأيام للتحضير للمباراة، سواء لنا كمدربين أو لاعبين، وكان من الأفضل أن يكون هناك فاصل أكثر من يومين، ولكننا في النهاية سوف نتعامل مع الأمر الواقع بالشكل المطلوب».

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