عاجل.. الكشف عن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية 2025.. وتأكيد مشاركة الأهلى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان “فيفا” قد أقر نظامًا جديدًا لبطولة كأس العالم للأندية، لتُقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، كل 4 أعوام.

وأكد “فيفا” إقامة مونديال الأندية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة..

وأكد المجلس، بالإجماع، منهجية تصنيف الأندية التي سيتم استخدامها كجزء من المبادئ الأساسية للتأهل، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع المجلس في مارس 2023، فبهدف ضمان أعلى جودة ممكنة بناءً على المعايير الرياضية على مدار المواسم الأربعة الأخيرة، بدءًا من مرحلة المجموعات في مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد، وتحفيز نتيجة كل مباراة في البطولة المعنية، تم اتباع المنهجية التالية، حيث تمت الموافقة على التصنيف القياسي الجديد:

3 نقاط للفوز

1 نقطة للتعادل

3 نقاط للتقدم إلى كل مرحلة من مراحل المسابقة

وفي حالة الأندية الأوروبية، نظرًا لأن ثلاثة مواسم كاملة ومرحلة مجموعات كاملة للموسم الرابع من دوري أبطال أوروبا قد اكتملت بالفعل، وبما إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه نظام معامل النادي الحالي، فإن مبادئ المنهجية الحالية الموجودة مسبقًا سيتم تطبيق الغرض من حساب تصنيف “يويفا” فيما يتعلق بالمباريات في دوري أبطال أوروبا فقط بشكل استثنائي لتحديد تصنيف الأندية الأوروبية في كأس العالم للأندية 2025.

وبالتالي فإن المنهجية المعتمدة لترتيب الفرق هي كما يلي:

2 نقطة للفوز

1 نقطة للتعادل

4 نقاط للتأهل لدور المجموعات

5 نقاط للتأهل لدور الـ16

نقطة واحدة للتقدم إلى كل مرحلة من مراحل المسابقة بعد ذلك

بناءً على مبادئ الوصول المعتمدة ونتائج مسابقات الأندية القارية المعنية، من المقرر بالفعل أن تشارك الأندية التالية:

إفريقيا– 4 فرق

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال إفريقيا)– 3 فرق

1. 2020/21 و2022-23: الأهلي (مصر)

2. 2021/22: الوداد (المغرب)

3. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف– فريق واحد

4. سيتم تحديده لاحقًا

آسيا– 4 فرق

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال آسيا)– 3 فرق

1. 2021: الهلال (السعودية)

2. 2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)

3. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريق واحد

4. سيتم تحديده لاحقًا

أوروبا – 12 فريقًا

عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أوروبا) – 4 فرق

1. 2020/21: تشيلسي (إنجلترا)

2. 2021/22: نادي ريال مدريد (إسبانيا)

3. 2022/23: مانشستر سيتي (إنجلترا)

4. 2023/24: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – 8 فرق

5. بايرن ميونخ (ألمانيا)

6. باريس سان جيرمان (فرنسا)

7. نادي إنتر (إيطاليا)

8. نادي بورتو (البرتغال)

9. بنفيكا البرتغالي (البرتغال)

10. سيتم تحديده لاحقًا

11. سيتم تحديده لاحقًا

12. سيتم تحديده لاحقًا



أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي – 4 فرق

عبر مسار الأبطال (كأس أبطال الكونكاكاف)

1. 2021: مونتيري (المكسيك)

2. 2022: سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

3. 2023: نادي ليون (المكسيك)

4. 2024: سيتم تحديده لاحقًا

أوقيانوسيا – فريق واحد

عبر مسار الترتيب

1. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

في حين أن نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا لم يتم لعبها بعد، بالنسبة للفرق التي يحتمل أن تشارك، لا توجد إمكانية رياضية لأي فريق لتجاوز أوكلاند سيتي بناءً على النقاط التي حصل عليها هذا الفريق خلال فترة التأهل حتى الآن.

أمريكا الجنوبية – 6 فرق

عبر مسار الأبطال (كونميبول ليبرتادوريس) – 4 فرق

1. 2021: إس إي بالميراس (البرازيل)

2. 2022: سي آر فلامنجو (البرازيل)

3. 2023: فلومينينسي (البرازيل)

4. 2024: سيتم تحديده لاحقًا

عبر مسار التصنيف – فريقان

5. سيتم تحديده لاحقًا

6. سيتم تحديده لاحقًا

ويتم تخصيص المكان النهائي لنادٍ من البلد المضيف، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وتم تأكيد شكل المسابقة على النحو التالي:

مرحلة المجموعات تتكون من ثماني مجموعات من أربعة فرق في كل مجموعة تلعب في مباراة واحدة بنظام الدوري

ويتأهل الفريقان الأولان في كل مجموعة إلى دور الـ16

مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة من دور الـ16 إلى النهائي

لا توجد مباراة فاصلة على المركز الثالث

وبالتالي ستتبع المنافسة نفس شكل كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات 2023، باستثناء أنه لن تكون هناك مباراة فاصلة على المركز الثالث.