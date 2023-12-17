21 ديسمبر.. آخر موعد لإدراج حجاج الهيئات على البوابة الموحدة للحج

أعلنت غرفة شركات السياحة تحديد يوم الخميس الموافق 21 من ديسمبر الجارى كأخر موعد لإدراج بيانات الحجاج التابعين للهيئات والوزارات من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل هيئة أو وزارة على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أكدت أنه فى حالة عدم الإدراج سيؤدى ذلك إلى إهدار تلك التأشيرات دون أدنى مسئولية على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارتي الداخلية والسياحة والأثار.

وطالبت الغرفة من الشركات السياحية المنفذة لبرامج حج الهيئات لهذا الموسم، بضرورة الالتزام بما ورد من الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية حيث أنها قد لحظت تأخر بعض الهيئات فى إنهاء إدراج البيانات الخاصه بحجاجها على البوابة المصريه الموحدة للحج.

كما أشارت الغرفة إلى أنه قد تم توقيع عقد تقديم خدمات المشاعر المقدسة لفئات الحج السياحى سواء (المتميز – الخمس نجوم –الإقتصادي – البري) مع شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية.

كما أعلنت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار قد سمحت بتسكين حجاج برنامج الخمس نجوم بالأجنحة (السويتات)، بحد أقصى أربعة أفراد بالجناح وبنفس ذات اسعار البرامج المدرجة بضوابط وزارة السياحة دون زيادة، بالإضافة إلى قيام الشركات السياحية المنفذة لبرامج المستوى الأقتصادى والبرى بتوفير (2) وجبة غذائية لكل حاج في اليوم ودون زيادة فى أسعار البرامج المدرجة في الضوابط.

أما بالنسبة لطلب الحج الزوجى فيشترط أن يكون المرافق لمقدم الطلب من سن 18 عام فأكثر وأن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية، وأن يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم مستند صلة القرابة، على ألا يكون المرافق سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.