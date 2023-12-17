النمنم: واشنطن شريك أساسى فى العدوان على غزة وإسرائيل اختراع أمريكى (فيديو)

انتقد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلق تصريحات خطيرة تدل على دعمه وشراكته في الحرب على الشعب الفلسطيني.

وقال النمنم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يتجاوز حدود العقل والمنطق، مشيرًا إلى أن أمريكا تقف خلف تل أبيب بلا شروط أو حدود، بينما تتخلى عن حلفائها الآخرين مثل أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأضاف أن إسرائيل هي منتج أمريكي بامتياز، وأن أمريكا تستخدمها كأداة لتحقيق مصالحها وأهدافها في المنطقة، وأن تصريحات بايدن وسابقيه من رؤساء أمريكا تثبت ذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل تمثل خطرًا على العرب والمسلمين، وأنها تسعى للسيطرة على فلسطين التي تعد موقعًا تاريخيًا ودينيًا هامًا، وأنها تحاول فصل مصر عن الشام والتأثير على قناة السويس، معبرًا عن استنكاره للكراهية التي تبديها إسرائيل للعرب والمسلمين وتصعيدها للنزاع في المنطقة.

واختتم النمنم حديثه بالتنديد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي نفى أي فرصة للسلام مع الفلسطينيين، واعتبر اتفاقية أوسلو خطأ، محذرًا من أن هذا الموقف العنيد سيجلب المزيد من المخاطر والمشاكل للمنطقة.