"رياضة الغربية" تطلق أولى فعاليات دورة المدرب الشخصي

أطلقت الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" دورة المدرب الشخصى وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف د.عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة وشويكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة.

ونفذت، اليوم، أولى فعاليات دورة المدرب الشخصى بنادي طنطا الرياضي، بحضور الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وتحدث عن التدريب الرياضي الذي يهدف بشكل عام الى الارتقاء بالمستوى المتبع في المناهج التدريبية للوصول الى الانجاز وهذا يتحدد بقدرات الرياضي ونوع النشاط اواللعبة التي يمارسها،لذا فان حمل التدريب الذي يستخدم في البرنامج التدريبي وما يتضمن ذلك من جرعات تدريبية لغرض احداث تطور وتقدم بالمستوى الرياضي من خلال التطور الذي يحدث في الاجهزة الوظيفية لاجهزة واعضاء الجسم والى تنمية الصفات البدنية والحركية،ان حمل التدريب يشكل الوسيلة الرئيسة للارتقاء بمستوى اللاعب.