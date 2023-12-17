الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك التجاري الدولي يطبق حلول IBM للذكاء الاصطناعي لدمج خدماته الرقمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في خطوة نحو تطوير خدماته، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن اختياره لتكنولوجيا IBM لدمج خدماته من الفروع والقنوات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت والعمليات التجارية وخدمات العملاء، وذلك بهدف تحقيق التكامل الذي يأتي في إطار رحلة التحول الرقمي للبنك وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة به. 

ومن خلال هذا التعاون، تتيح IBMخدمات متنوعة باستخدام حلول‏ IBM Cloud Pak، بالاعتماد على منصة Red Hat OpenShift، التي توفر تجربة موحدة تربط بين التطبيقات والبيانات، والتي من شأنها إحداث ثورة في الخدمات المصرفية الرقمية لبنك CIB.

وتسعى IBM إلى تبسيط صيانة الإصدارات، والتوسع الديناميكي، وحوكمة واكتشاف الخدمات، مما يمَكن بنك CIB من توفير بيئة مصرفية أكثر مرونة، لزيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على تحسين جودة تجربة المستخدم النهائي.

وصرح عنتر قنديل، رئيس تكنولوجيا المعلومات في بنكCIB:"نبدأ فصلًا جديدًا في تطوير خدماتنا المصرفية من خلال اعتماد خدمات IBM Cloud Pak للتكامل على منصة Red Hat OpenShift الذي يوفر لنا القدرة على تسريع عملية التطوير ودمج الخدمات الحالية والجديدة بمرونة من خلال منصة موحدة، بالإضافة الى توفير تجربة محسنة لعملاء CIB."

 

 

التجاري الدولي CIB بالتعاون مع IFC تُعد سوديك للحصول على شهادة اعتماد “EDGE Advanced"

 

ومن جانبها، صرحت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر: "عمل أكثر من 100 عضو في فريق المشروع من بنكCIB  وIBM Customer Success  و IBM Technology Expert Labs معًا لدفع وإكمال رحلة التطوير، حيث يعد هذا المشروع تحولًا هامًا في شراكتنا طويلة الأمد مع الـCIB." وأضافت: "تقدم IBM خبراتها العميقة في مجال التكنولوجيا لمساعدة بنك CIB على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالأعمال التجارية، مع التركيز على الأهداف والمباديء الإنسانية، لتحسين الإنتاجية والكفاءة وتقديم تجارب أفضل ونماذج أعمال جديدة."

البنك التجاري الدولي CIB الفروع القنوات الرقمية الهاتف المحمول

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