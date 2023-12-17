الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف منزلًا به عدد من النازحين بحى الزيتون

النازحين
النازحين

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية مازالت تُلقي قذائفها على المناطق الشمالية بغزة، كما تركزت على المنطقة الشرقية بخان يونس.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القذائف الإسرائيلية مازالت متواصلة أيضًا على حي الشجاعية والزيتون وبلدة جباليا، كما تطلق الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها على طول الساحل الشمالي لغزة.

استشهاد العديد من النازحين بحى الزيتون

وأكد جبر أن الطيران الإسرائيلي المكثف يشن غاراته على منازل المدنيين وآخرها كان على حي الزيتون واستهدف أحد المباني الذي به عدد من النازحين، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم وإصابة 50 ونقلهم للمستشفى.

القاهرة الإخبارية يشن غاراته منازل المدنيين حي الزيتون الطيران الإسرائيلى

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