خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالًا برأس السنة 2024

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي لاحياء حفلات غنائية ضخمة احتفالا برأس السنة الميلادية 2024 وذلك في مناطق متفرقة في مصر وعدد من الدول العربية.

ويرصد الدستور في التقرير التالي خريطة حفلات رأس السنة 2024

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا برأس السنة 2024

تامر عاشور

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك داخل أحد المولات التجارية الشهيرة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 510 جنيهات مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 360 جنيهًا مصريًا.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور لجمهوره خلال الحفل أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

عاصي الحلاني - وليد توفيق

يستعد كل من النجم اللبناني وليد توفيق والنجم عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي ضخم مساء 31 ديسمبر الجاري ضمن موسم حفلات رأس السنة 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى بإمارة أبو ظبي بالإمارات، احتفالاً بليلة رأس السنة 2024 وذلك في ليلة استثنائية تجمع نجوم لبنان في حفل واحد.

حفلات رأس السنة 2024



محمد منير- فريق مسار إجباري

وفي ليلة خاصة يجتمع كل من النجم محمد منير وفريق مسار إجباري في حفل غنائي واحد وذلك في يوم 31 ديسمبر الجاري داخل احد الأماكن الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

تامر حسني

ويحيي النجم تامر حسني حفلين غنائيين احتفالا بموسم حفلات رأس السنة 2024 وذلك في دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يحيي تامر حسني الحفل الأول في تركيا يوم 30 ديسمبر الجاري، على أن يكون الحفل الثاني في اليوم التالي 31 ديسمبر الجاري في احد الأماكن الشهيرة بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وائل جسار - عمر كمال

ويحيي النجم اللبناني وائل جسار حفل رأس السنة 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر ومن المقرر أن يشاركه في الحفل النجم الشعبي عمر كمال.