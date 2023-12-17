الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا: حلمتُ أن أكون كـ"السندريلا" وكنت محظوظة بالعمل مع هؤلاء (صور)

يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة

في حوار استثنائي وخاص مع الفنانة يسرا، في جلسة أدارتها المنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة، بحضور عدد من صناع السينما والفنانين، ومنهم يسري نصر الله وليلى علوي وإيناس الدغيدي وهنا شيحة وهدى المفتي، بجانب عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والمؤسس المشارك- بدأ الحوار بإلقاء الضوء على القضية الفلسطينية والأحداث المؤلمة التي تجري في المنطقة، وأكدت يسرا أن المهرجان هذا العام استثنائي بسبب الظروف التي تمر بها غزة، فهى قضية لا تنسى مهما مرّ الوقت، معبرة عن سعادتها ببرنامج "نافذة على فلسطين"، قائلة إنها انبهرت بفيلم "باب الشمس" للمخرج يسري نصر الله، الذي شاهدته لأول مرة، وكذلك فيلم "الأستاذ" للمخرج فرح نابلسي، والحاصل على العديد من الجوائز.

وأشارت إلى أن القائمين على المهرجان بذلوا جهدا كبيرا لكى تقام الدورة، وتأتي أهمية المهرجان في إتاحة الفرصة للحضور للنقاش في وجهات النظر المختلفة، وفرصة للتعبير عن الرأى.

وأجابت يسرا عن سؤال ماريان خوري عن أهم المحطات التي مرت بها في مشوارها، قائلة إنها كانت محظوظة لإتاحة الفرصة لها للعمل مع الكبار، مثل يوسف شاهين ووحيد حامد، وكثيرون تعلمت منهم وأضافوا لمشوارها.

وتحدثت عن تجربتها الأولى مع يوسف شاهين، الذي قالت له في البداية: "مش هعرف أشتغل معاك"، واعتذرت له في البداية عن فيلم "حدوتة مصرية" لرغبتها في تشخيص شخصية الزوجة وليس الأخت، وبعدها رشحها يوسف شاهين بالفعل للدور واختار ملابس الشخصية معها.

وقالت إنها عملت مع عادل إمام 17 فيلمًا من أحلى الأفلام التي عملت بها، واستمتعت بالعمل معه؛ لأنه يختار أفلاما ذات موضوعات مهمة.

كما تحدثت، أيضًا، عن المخرجة إيناس الدغيدي، فكان أول عمل لهما سويا من خلال فيلم "قصر في الهواء"، وشاهدت تجربتها في أفلام مثل "عفوا أيها القانون" مؤكدة أنها مخرجة جريئة، وقد عملا سويا بعدها فيلم "دانتيلا" الذي جمعها بإلهام شاهين، مضيفة أن إيناس الدغيدي كسولة ولا تريد تغيير طريقتها، لكنها مميزة والجميع يخاف منها في لوكيشن التصوير.

وخلال اللقاء، كشفت يسرا عن أنها كانت ترغب في أن تعمل طبيبة ثم أرادت العمل في السلك الدبلوماسي، ولم تتخيل أن تكون ممثلة، لكن والدتها وجدتها اكتشفتا أنها تجيد التمثيل.

وأوضحت أنها شاهدت سعاد حسني في المعمورة والجمهور ملتف حولها، ومن هذه اللحظة تمنت أن تكون مثلها.

كما تحدثت يسرا عن الحفاظ على جمالها طوال مسيرتها، فقالت إنها تحب عملها جدا، وهو ما جعلها تحافظ على نفسها وتستمر في التجديد وتهتم بمشاهدة الأفلام القوية دائما.

يسرا من مهرجان الجونة

يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا من مهرجان الجونة
يسرا الفنانة يسرا ماريان خوري مهرجان الجونة الجونة ليلى علوي إيناس الدغيدي هنا شيحة هدى المفتى

مواد متعلقة

مروان حامد: المونتاج أهم مرحلة فى صناعة الفيلم

مروان حامد: الجرافيك أكثر العناصر المقلقة في صناعة السينما

مروان حامد: الفضول أهم أسباب حبي للسينما.. و"إبراهيم الأبيض" استغرق 8 سنوات

حسام صالح وهنا شيحة وبشرى في جلسة "جيمناي إفريقيا" بمهرجان الجونة

جدول عروض اليوم السبت 16 ديسمبر بمهرجان الجونة السينمائي

"فن مصر".. معرض يُحيى ذكرى نجوم الزمن الجميل بمهرجان الجونة (صور)

تحيا فلسطين من قلب "الجونة".. الدورة السادسة تنطلق

سميح ساويرس: إقامة الدورة السادسة لمهرجان الجونة قرار جرىء والشعب الفلسطينى يستحق كل خير

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس