يسرا: حلمتُ أن أكون كـ"السندريلا" وكنت محظوظة بالعمل مع هؤلاء (صور)

في حوار استثنائي وخاص مع الفنانة يسرا، في جلسة أدارتها المنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة، بحضور عدد من صناع السينما والفنانين، ومنهم يسري نصر الله وليلى علوي وإيناس الدغيدي وهنا شيحة وهدى المفتي، بجانب عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والمؤسس المشارك- بدأ الحوار بإلقاء الضوء على القضية الفلسطينية والأحداث المؤلمة التي تجري في المنطقة، وأكدت يسرا أن المهرجان هذا العام استثنائي بسبب الظروف التي تمر بها غزة، فهى قضية لا تنسى مهما مرّ الوقت، معبرة عن سعادتها ببرنامج "نافذة على فلسطين"، قائلة إنها انبهرت بفيلم "باب الشمس" للمخرج يسري نصر الله، الذي شاهدته لأول مرة، وكذلك فيلم "الأستاذ" للمخرج فرح نابلسي، والحاصل على العديد من الجوائز.

وأشارت إلى أن القائمين على المهرجان بذلوا جهدا كبيرا لكى تقام الدورة، وتأتي أهمية المهرجان في إتاحة الفرصة للحضور للنقاش في وجهات النظر المختلفة، وفرصة للتعبير عن الرأى.

وأجابت يسرا عن سؤال ماريان خوري عن أهم المحطات التي مرت بها في مشوارها، قائلة إنها كانت محظوظة لإتاحة الفرصة لها للعمل مع الكبار، مثل يوسف شاهين ووحيد حامد، وكثيرون تعلمت منهم وأضافوا لمشوارها.

وتحدثت عن تجربتها الأولى مع يوسف شاهين، الذي قالت له في البداية: "مش هعرف أشتغل معاك"، واعتذرت له في البداية عن فيلم "حدوتة مصرية" لرغبتها في تشخيص شخصية الزوجة وليس الأخت، وبعدها رشحها يوسف شاهين بالفعل للدور واختار ملابس الشخصية معها.

وقالت إنها عملت مع عادل إمام 17 فيلمًا من أحلى الأفلام التي عملت بها، واستمتعت بالعمل معه؛ لأنه يختار أفلاما ذات موضوعات مهمة.

كما تحدثت، أيضًا، عن المخرجة إيناس الدغيدي، فكان أول عمل لهما سويا من خلال فيلم "قصر في الهواء"، وشاهدت تجربتها في أفلام مثل "عفوا أيها القانون" مؤكدة أنها مخرجة جريئة، وقد عملا سويا بعدها فيلم "دانتيلا" الذي جمعها بإلهام شاهين، مضيفة أن إيناس الدغيدي كسولة ولا تريد تغيير طريقتها، لكنها مميزة والجميع يخاف منها في لوكيشن التصوير.

وخلال اللقاء، كشفت يسرا عن أنها كانت ترغب في أن تعمل طبيبة ثم أرادت العمل في السلك الدبلوماسي، ولم تتخيل أن تكون ممثلة، لكن والدتها وجدتها اكتشفتا أنها تجيد التمثيل.

وأوضحت أنها شاهدت سعاد حسني في المعمورة والجمهور ملتف حولها، ومن هذه اللحظة تمنت أن تكون مثلها.

كما تحدثت يسرا عن الحفاظ على جمالها طوال مسيرتها، فقالت إنها تحب عملها جدا، وهو ما جعلها تحافظ على نفسها وتستمر في التجديد وتهتم بمشاهدة الأفلام القوية دائما.

يسرا من مهرجان الجونة

يسرا من مهرجان الجونة

يسرا من مهرجان الجونة

يسرا من مهرجان الجونة

يسرا من مهرجان الجونة