الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كينو: الأهلى فريق صعب ولاعبوه لا يستسلمون.. وكنت سعيدًا فى مصر

كينو
كينو

تحدث كينو لاعب فلومينينسي البرازيلي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ نادي الأهلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي، غدًا الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وسبق لـ كينو اللعب في مصر، حيث مثل فريق بيراميدز، وواجه الأهلي مرتين.

وقال كينو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهت الأهلي مرتين وفزت. لقد شاهدت مباراتهم هنا. إنهم فريق صعب للغاية، ولم يتغير شيء منذ لعبت ضدهم. نرجو أن نفاجئهم. كنت سعيدًا جدًا هناك في مصر.. أنوي اللعب غدًا والتأهل".

وأضاف: "إنه فريق تنافسي للغاية، لاعبون لا يستسلمون. هجمات مرتدة سريعة جدًا، خط وسط قوي وذو جودة.. للتفكير في النهائي علينا أن نفكر في نصف النهائي".

وزاد: "قضيت وقتًا سعيدًا جدًا في أتلتيكو مينيرو (فريقه السابق)، عشت لحظات جيدة وسيئة. في العام الماضي لعبت بشكل قليل جدًا بسبب الإصابات. كنت منتصرًا هناك، أتلقى الكثير من الرسائل، من الجماهير.. بعد أن أصبحت بطلًا لكأس ليبرتادوريس، تلقيت العديد من الرسائل من المشجعين يقولون فيها إنهم سيدعمونني أنا وفلومينينسي في كأس العالم هذه".

واستطرد: "في فلومينينسي أنا سعيد جدًا بالاتصال الأول الذي أجراه معي دينيز، قائلًا إنني سأكون لاعبًا مختلفًا تمامًا عني لقد كان منذ سنوات. اليوم أدرك أنه جعلني أصبح لاعبًا آخر، الجميع يرى أسلوبي في اللعب، ولدي الكثير لأشكره عليه. لقد تعرضت لإصابة واحدة فقط هذا العام. لقد نشأت كثيرًا هنا- أضاف المهاجم ثلاثي الألوان".

وعن ظروف الملعب والطقس، قال: "ليس لديّ ما أقوله عن الملعب، لكننا شعرنا بالجفاف قليلًا هنا.. الجو خانق قليلًا. أكثر ما استغرقه الأمر هو النوم، فيما يتعلق بالتدريب والميدان والكرة، الكرة أخف قليلًا، لكن كل شيء طبيعي".

كينو فلومينينسي الاهلى كأس العالم للأندية النادي الأهلي

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