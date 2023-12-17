الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم فلومينينسى: نطمح لتحقيق لقب مونديال الأندية ومارسيلو لاعب مثير للإعجاب

جون إرياس
جون إرياس

عبر الكولومبي جون إرياس، مهاجم فلومينينسي البرازيلي، عن تطلعه لتحقيق فريقه لقب كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق هذا الحلم.

ويستعد فلومينينسي البرازيلي، لمواجهة الأهلي، يوم غدٍ الإثنين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الجوهرة المشعة) في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

جون إرياس: نحلم كثيرًا بالفوز بالبطولة وأن نكون الأبطال.

وقال إرياس، في تصريحات إعلامية خلال مران الفريق الذي أقيم يوم أمس السبت: "كما أخبرنا المدرب خلال كأس ليبرتادوريس، فإننا نحلم كثيرًا بالفوز بالبطولة وأن نكون الأبطال".

وأضاف إرياس: "أنه تحدث كثيرًا عن الحلم، ولكن لتحقيق ذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا. نحن نعلم أننا نلعب في بطولة صعبة للغاية، وسنواجه فرقًا صعبة وذات جودة عالية. لدينا أحلام بالفوز بالبطولة ونعمل على تحقيق هذا الحلم، لكن يجب أن نحققه مباراة تلو الأخرى".

وتحدث جون إرياس عن زميله في الفريق، مارسيلو، النجم السابق لريال مدريد الإسباني، مشيدًا بتواضعه وبمساعدته لجميع لاعبي الفريق.

وقال إرياس: "مارسيلو لاعب من الطراز الأول. إنه شخص متواضع وهادئ للغاية على الرغم من كل ما فاز به في حياته المهنية".

وأضاف النجم الكولومبي: "لقد ساعدنا كثيرًا ويحظى باحترام كبير منا جميعًا في النادي لما فعله. حقيقة عودته إلى ناديه ومساعدتنا كثيرًا أمر مثير للإعجاب".

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