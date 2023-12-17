محافظ أسوان يتابع فعاليات اليوم الطبي لتقديم الخدمات العلاجية لأهالي قرية الكرور

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام فرع هيئة الرعاية الصحية بتنظيم يوم طبي وتوعوي للمواطنين والأهالي بقرية الكرور بمدينة أسوان.

وأشاد محافظ أسوان، بمجموعة الأنشطة والفعاليات الطبية والعلاجية والتوعوية التي تضمنها اليوم الطبي، موجهًا بالتوسع في تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تسهم في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بالصحة العامة وتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية والطبية لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وخاصة في القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية.

تنظيم يوم طبي

من جهته، أكد الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بأن اليوم الطبي والتوعوي، تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبإشراف من الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات.

وأشار إلى أن اليوم الطبي شمل تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة منها تنظيم قافلة طبية لإجراء الفحوصات عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكرى، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي عن الأمراض الموسمية وغيرها من الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء.

كما أوضح الدكتور إيهاب حنفي، بأن الفعاليات شملت أيضًا تنظيم ندوات تثقيفية لنشر التوعية بطرق وأساليب استخدام المضادات الحيوية وذلك عند الضرورة فقط وتحت إشراف الطبيب المختص، مع التركيز على بيان خطورة الإسراف في استخدامها وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية يكون لها تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المرضى.

ولفت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الندوات تضمنت أيضًا تقديم المشورة الطبية حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعمل الفحوصات الطبية له.