"الإيمان في استقبال كلمة الله" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس إبراهيم موريس كاهن كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "البشارة بميلاد يسوع" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى دور الإيمان الذي يفوق العقل، واستقبال كلمة الله بثقة وتسليم وفرح، "لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى اللهِ" (لو ١: ٣٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.



في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الآباء الكهنة الجدد البالغ عددهم ٥٩ كاهن، الذين يتلقون الدورة التدريبية الأساسية التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) وذلك خلال فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم.

وألقى قداسته محاضرة حملت عنوان "سبعة مبادئ تحكم في خدمة الكاهن" وجاءت المبادئ السبعة، كالتالي:

١- السنة الأولى في الكهنوت، سنة تمهيدية يؤسس خلالها الكاهن لحياته وخدمته كل أيام كهنوته.

٢- الكتاب المقدس هو حارس أفكارك وإيمانك وعقيدتك وخدمتك.

٣- مفتاح القلوب هو المحبة والخدمة تعتمد على مقدار محبتك للآخرين.

٤- الذات هي العدو اللدود للكاهن ومعظم مشكلات الخدمة الكنسية تحدث بسبب الذات.

٥- التجديد في الحياة والخدمة احتياج دائم لدى الأب الكاهن.

٦- اهتمام الكاهن بأسرته أم أساسي لأن أسرته هي سنده، وزوجته شريك نجاحه.

٧- يجب أن يضع الكاهن النهاية دائمًا أمام عينيه فنهاية أمر خير من بدايته.

يتولى عملية التدريب، خلال الدورة التي ستختتم يوم ٢٣ ديسمبر الجاري، أساتذة "المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية" "COPTICAD" بقيادة د. مجدي لطيف السندي عميد المعهد، بالاشتراك مع معهد المشورة بالمعادي.

واشتملت الدورة التدريبية: المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة).