دورة تدريبية عن الابتكار والريادة في العصر الرقمي بـ"زراعة البحيرة"

نظَّمت مديرية الزراعة بالبحيرة، دورة تدريبية مهمة حول "الابتكار والرياده في العصر الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة" برعاية المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وذلك بإشراف المهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي بالبحيرة، والمدربون دكتور محمود عثمان، والدكتور حمدي الديب، والدكتور محمد السيد زايد، مركز بحوث الإرشاد والتنمية الريفية، والمهندسة منى العريان، مسئول التدريب بإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، ومشاركة ٢١ دارسًا خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤.

دورة تدريبية مهمة حول "الابتكار والريادة في العصر الرقمي"

وأعرب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن سعادته بالتدريب الذي تلقاه المشاركون وبتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة، كما أشاد بالجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي وتطوير الإجراءات والأساليب الحديثة،حيث يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية تنفيذًا لتعليمات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وأكد المهندس موفق ساري، عن دعمه الكامل لمثل هذه الفعاليات التدريبية التي تهدف إلى تحسين مستوى العاملين في القطاع الزراعي وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التطورات التكنولوجية.

وأن تنظيم مديرية الزراعة بالبحيرة، لهذه الدورة التدريبية يعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتطوير العمليات والأساليب التقنية المتاحة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التدريب في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية في المنطقة، مما يعود بالفائدة على المزارعين والمجتمع المحلي بشكل عام.

وقالت المهندسة منى العريان، مسئول التدريب بالمديرية، إنه تم تنظيم الدورة بهدف تعزيز مهارات العاملين في المجال الزراعي وتطوير قدراتهم على الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ مهامهم، وتضمنت الفعاليات عدة جوانب مهمة، بدءًا من تدريب المشاركين على استخدام نظام التحول الرقمي، الذي يعد أحدث الأدوات التكنولوجية المستخدمة في قطاع الزراعة.

وأكدت المهندسة منى العريان، على انه قد تم التركيز خلال الدورة على تعليم المشاركين كيفية التنقل إلى الحقل المراد حصره وربط ذلك ببرنامج جوجل ماب، والتقاط صور فعلية للمحاصيل باستخدام الأجهزة الذكية، وتم تدريبهم أيضًا على ملء استمارة مخصصة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة لرفع المحصول، مثل اسم المحصول واسم صاحب الحقل ومساحة الحقل وعمر المحصول وغيرها من التفاصيل الهامة، وتم تنفيذ هذه العمليات الإلكترونية باستخدام برنامج مخصص تم تطويره ضمن إطار المشروع، كما تم إرسال البيانات المحصلة من داخل الحقل مباشرة إلى المشروع، مما يسهل ويسرع عملية تحصيل المعلومات وتحليلها، وتهدف الدورة إلى رفع مهارات العاملين في قطاع الزراعة على التحول الرقمي، وتعزيز فهمهم للتكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشكل فعال في العمل اليومي.

وبهذه الدورة التدريبية، يسعى قطاع الزراعة في البحيرة إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الزراعات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، من خلال الابتكار والرياده في العصر الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

فيما ألقى كلا من دكتور محمود عثمان، والدكتور حمدي الديب، والدكتور محمد السيد زايد مركز بحوث الإرشاد والتنمية الريفية محاضرات هامة خلال الدورة، حيث قدموا نظرة عامة عن التحول الرقمي في الزراعة وأهميته في تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومفهوم الابتكار الرقمى، والفرق بين الإبداع والابتكار والاختراع، وأيضا مهارات التفكير الابداعى، وأنماط ومجالات الابتكار الرقمى، ومعوقات الابتكار الرقمى، وأنظمة الابتكار الرقمى، كما سيحاضر الدكتور جميل شرف الدين، عن الريادة فى العصر الرقمى، ومفهوم ريادة الأعمال الرقمية، والفرق بين الريادة التقليدية والرقمية، وأهداف ريادة الأعمال وأهمية ريادة الأعمال، ومعوقات ريادة الأعمال، كما ستقوم الدكتورة رشا محمد عاصى بإلقاء محاضرة عن دور ريادة الأعمال الرقمية فى حل بعض المشكلات الزراعية، كما سيلقى كلا من الأستاذ الدكتور السعيد راجح، والأستاذ الدكتور عبد العاطى حميدة، والدكتورة منى عطية صقر، والدكتور محمد السيد زايد، محاضرات عن الزراعة فى العصر الرقمى، وأساليب تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية الرقمية، والتنمية الزراعية المستدامة فى العصر الرقمى.