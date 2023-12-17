البحيرة: ضبط 891 طن تقاوي بطاطس داخل محطتين للحاصلات الزراعية تحت الحجر الزراعي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

ونفّذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبداللطيف، حملات تموينية بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة أسفرت عن ضبط: محطتين للحاصلات الزراعية قام أصحابها بالتصرف في 891 طن تقاوي بطاطس تحت الحجر الزراعي قبل صدور الإفراج الجمركي الخاص بها وذلك بإعادة بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.