الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسي الأول

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية بالمحافظة طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بناءا على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير القادم وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 للتعليم العام والفني.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بانتظام حضور الطلاب بالمدارس حتى استكمال خريطة المناهج الدراسية مع استمرار التعريف بشكل الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط لتحقيق الاستفادة المرجوة لأبنائنا الطلاب.

توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات

ووجه المحافظ بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح والتميز.

من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي والصم والنور وصفوف الأول والثاني الاعدادي العام والمهني والصم والنور تبدأ في 11 يناير القادم وتنتهي 17 يناير 2024 بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية العام والمهني والصم والنور في 18 يناير وتنتهي 24 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي وصم أول وثانية في 11 يناير وتنتهي 24 يناير وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني بأنواعه في 2 يناير وحتى 24 يناير 2024.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها من مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وإدارات التعليم الابتدائي والمجتمعي والتربية الخاصة والاعدادي والثانوي العام والفني واتحاد الطلاب لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس لدى الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة) بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لامتحانات النقل والشهادات المحلية وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول الطلاب بالمدارس

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار

بتكلفة 36 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يستعرض إنجازات الطرق خلال 10 سنوات

نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط في لقاء مفتوح مع كريستان برجر

جامعة أسيوط تستضيف المؤتمر التقني "Devfest'23" الأربعاء المقبل

الأكثر قراءة

العثور على جثتى أم وابنها فى الطالبية

"هتقدم لبنتك شروق".. القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل فى الجيزة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

بسبب فيلم إباحى.. حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة فى دار السلام

بيراميدز: لا نية لتجديد التعاقد مع رمضان صبحى

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس