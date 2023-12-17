الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بكل الطرق الممكنة.

وأشار محافظة أسيوط، إلى ضرروة التنسيق بين الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وتجار السوق السوداء لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءه عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.

تكثيف الحملات التموينية

وتناول اللقاء استعراض ما أسفرت عنه الحملات التموينية خلال الفترة الماضية وما تم ضبطه وتحريره من مضبوطات وقضايا والخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة فضلًا عن ما تم تنفيذه من منافذ بالمراكز والأحياء المختلفة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأكد محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة، لافتًا إلى فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالمراكز والأحياء لتخفيف العبء عنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها، مشيرًا إلى متابعته اليومية سواء عن طريق جولاته الميدانية أو لقاءاته الدورية او تكليفته لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للتأكيد على توافر السلع التموينية والغذائية، فضلًا عن غرفة عمليات مركزية والتواصل مع مديرية تموينية أولًا بأول في هذا الشأن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكا والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة باحتكار أو إخفاء أي سلع

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