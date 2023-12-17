رئيس حى المناخ ببورسعيد: المركز التكنولوجى قدم 2270 خدمة منذ بداية نوفمبر

قالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ ببورسعيد، إن المركز التكنولوجي بالحي قدم خدمات إلكترونية للمواطنين في المنطقة، حيث تم تقديم 2270 خدمة منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، من أصل 2365 طلباً تقدم بها أهالي الحي.

وأشارت إلى أن المركز استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر نوفمبر، وتم إنهاء 96% من الطلبات المقدمة منهم، بإجمالي 2270 طلبا، وجارٍ العمل على إنهاء 95 طلبًا متبقيًا يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

وأوضحت أن المركز التكنولوجي يقدم خدمات متنوعة لأهالي الحي، حيث يحتوي على 10 شبابيك بمساحة 75 مترا مربعا تستوعب 24 فردا في نفس الوقت، ويقدم 62 خدمة إلكترونية في مجالات مختلفة، مثل التنظيم والمباني والإسكان والإيرادات والمصاعد والطرق والأملاك، بالإضافة إلى خدمات خاصة باتحاد الشاغلين.