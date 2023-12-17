الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حى المناخ ببورسعيد: المركز التكنولوجى قدم 2270 خدمة منذ بداية نوفمبر

أرشيفية
أرشيفية

قالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ ببورسعيد، إن المركز التكنولوجي بالحي قدم خدمات إلكترونية للمواطنين في المنطقة، حيث تم تقديم 2270 خدمة منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، من أصل 2365 طلباً تقدم بها أهالي الحي.

وأشارت إلى أن المركز استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر نوفمبر، وتم إنهاء 96% من الطلبات المقدمة منهم، بإجمالي 2270 طلبا، وجارٍ العمل على إنهاء 95 طلبًا متبقيًا يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

وأوضحت أن المركز التكنولوجي يقدم خدمات متنوعة لأهالي الحي، حيث يحتوي على 10 شبابيك بمساحة 75 مترا مربعا تستوعب 24 فردا في نفس الوقت، ويقدم 62 خدمة إلكترونية في مجالات مختلفة، مثل التنظيم والمباني والإسكان والإيرادات والمصاعد والطرق والأملاك، بالإضافة إلى خدمات خاصة باتحاد الشاغلين.

فوز مركز تكنولوجيا المعلومات حى المناخ - شارع بورسعيد خدمة العملاء تحول رقمي

مواد متعلقة

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية كفر الصالحين بمغاغة

وزارة العمل تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

العثور على جثتى أم وابنها فى الطالبية

"هتقدم لبنتك شروق".. القبض على متهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل فى الجيزة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

بسبب فيلم إباحى.. حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة فى دار السلام

بيراميدز: لا نية لتجديد التعاقد مع رمضان صبحى

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس