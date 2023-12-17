الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عوض: زيادة الحد الأدني للمعاشات ليصبح 1300 جنيه والأقصي 10080

جمال عوض
جمال عوض


رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إعتبارًا من شهر يناير 2024

 

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه إعتبارًا من أول يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلًا من 8720.

 واضاف عوض أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وأكد عوض علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.


 

"التأمينات" ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بداية من يناير

وأضاف عوض أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

و أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

 

الصرف

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات ديسمبر، من خلال منافذ الصرف المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

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جمال عوض الهيئة القومية للتأمين الاشتراك التأميني رفع الحدين التأمينات الاجتماعية

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