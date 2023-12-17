الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القناة 12 الإسرائيلية: الاحتلال بصدد إعداد مبادرة جديدة لصفقة تبادل أسرى

غزة
غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، إن مجلس الحرب سيبحث منحى جديداً لصفقة تهدف إلى إعادة المختطفين لدى حماس، ووفقاً لما نقلته القناة فإن الحكومة الإسرائيلية بصدد إعداد مبادرة جديدة لصفقة تبادل تتضمن الإفراج عن باقي الأسيرات الإسرائيليات والقاصرين والجرحى والمرضى وعدد من الرجال مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وسبق أن جدد الاتحاد الأوروبي رفضه بناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة التي وافق عليها الكنيست في الميزانية المعدلة لعام 2023.

معارضة بناء المستوطنات 

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، الأحد: “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الالتزام بتمويل إضافي لبناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة التي وافق عليها الكنيست في الميزانية المعدلة لعام 2023”.

وتابع البيان: “يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته لسياسة وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها،  في سياق تزايد العنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ومنذ الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تزايد عنف المستوطنين بشكل كبير حيث أُجبر حوالي 1000 فلسطيني على ترك منازلهم”.

وقال البيان إن توسيع المستوطنات غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوض الأمن في الضفة الغربية، وهذا لا يجعل إسرائيل أكثر أمنًا، تشكل المستوطنات انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

العزلة الدولية

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلًا عن مصادرها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى الشعور بالعزلة جراء دعمها تل أبيب، بينما تتزايد حالة الغضب ضدها حول العالم.

دعم بايدن تل أبيب 

وقالت الصحيفة: يأتي دعم بايدن لإسرائيل على حساب السياسة الخارجية الأمريكية ويشعر شركاء أمريكا وحلفاؤها بإحباط متزايد، لأن الولايات المتحدة لا تستخدم ما يكفي من النفوذ لحماية حياة الفلسطينيين.

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