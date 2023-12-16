عاجل.. كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة في غزة

لم تستطع دبابة ميركافا، التي وصفتها صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها بأنها رأس حربة العملية العسكرية البرية التي تشنها قوات الاحتلال في غزة في صد هجوم حركة حماس ميدانيا حيث أثبتت أسلحة وعتاد حماس العسكري قدرته على صد ضربات الميركافا.

فشل دبابات ميركافا

وقالت الصحيفة الفرنسية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك واحدة من أكبر الترسانات المدرعة في العالم، والتي يستخدمها في البيئات الحضرية.

وتابعت الصحيفة أن استخدام هذا النوع من الدبابات في منطقة حضرية يمثل تحدي كبير لهذا النوع من الاليات، فمنذ دخول أول جندي إسرائيلي إلى قطاع غزة أثبتت الدبابة الميركافا نفسها مرة أخرى كرأس حربة للعملية البرية التي قررتها إسرائيل لتدمير البنية العسكرية لحماس.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، أن الاليات المدرعة الثقيلة تكون عرضة للخطر عند العمل في الشوارع الضيقة أو وسط المباني ومع ذلك تعتمد عليها اسرائيل في عمليتها العسكرية في قطاع غزة الحضري والمكتظ بالسكان.

أسلحة حماس تحبط هجوم جيش الاحتلال

وقالت الصحيفة الفرنسية إن حركة حماس تمتلك ترسانة متنوعة نسبيًا لمواجهة الميركافا، وهي تتكون بشكل أساسي من معدات من أصل سوفيتي، مثل قاذفات القنابل اليدوية المحمولة من طراز RPG-7 سبعة وRPG-29 تسعة وعشرين.

كما تمتلك حماس طائرات بدون طيار تسقط قنابل يدوية مضادة للدبابات مباشرة على محرك ميركافا الموجود في مقدمة المركبة المدرعة.

ونوهت الصحيفة الفرنسية، ان طائرات بدون طيار التي تمتلكها حماس والتي تعتبر النسخ الإيرانية من صواريخ كورنيت الروسية المضادة للدبابات، خطيرة للغاية لكونها تلقي قذيفة محمولة قوية للغاية على مركز الميركافا.

وول ستريت جورنال: مسئولون مصريون وقطريون يلتقون رئيس الموساد

هذا ومن المقرر أن يجتمع مسئولون إسرائيليون وقطريون في النرويج، اليوم السبت، في محاولة لإحياء المحادثات حول إطلاق سراح المحتجزين فيغزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ديفيد بارنيا، مدير الموساد، في أوسلو، واصفين المحادثات بأنها استكشافية.