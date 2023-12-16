صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

دوت قبل دقائق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة “سديروت وإيبيم ونير عام” جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من إطلاق صورايخ من غزة، على ما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتقع جميع هذه المستوطنات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة المحاصر منذ 71 يوما.

وكانت سديروت محورا مهما لمعركة طوفان الأقصى التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، قبل أن ترد إسرائيل بحصارا شاملا على قطاع غزة وشنت عمليات قصف للقطاع وبعض المناطق في لبنان وسوريا، فضلا عن عملية برية ضد حماس في قطاع غزة، واقتحامات في الضفة الغربية.

وعلى مدار 71 يوما على التوالي، تواصل إسرائيل حرب دامية في غزة بشن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا، مع ارتكاب فظائع ضد المدنيين في مناطق التوغل، تقابلها فصائل المقاومة الفلسطينية ببسالة مكبدا العدو خسائر جمة في الأرواح والعتاد إلى جانب شن صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية بالشريط الحدودي.

حماس: استهداف 100 آلية للعدو

وأمس الجمعة، أكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمة مسلجة، أنّ مجاهدي القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.

وقال إنّ مجاهدينا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، لافتا إلى أنّهم "يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات".

وأكد أن الإدارة الأمريكية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى.

وتابع بالقول: 70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة، مشيرا إلى أنّ مجاهدي القسام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.

وأكد أبو عبيدة في كلمته أن "العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية"، مشددًا بالقول: "مجاهدونا ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان".