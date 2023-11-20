القاهرة الاخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وفي السياق، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادًا جديدة ومرعبة، وأصبح آلالاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

وأضافت "السالم"، في بيان، اليوم، أن هذه التوجهات قد لوحظت بكثافة منذ السابع من أكتوبر الماضي من هذا العام، حتى الثالث من الشهر الجاري، إذ يقدر نحو 67% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال.

ولفتت إلى أن النساء اللاتي استُشهدن في العدوان ينتمين إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينهن صحفيات، وعضوات طواقم طبية، وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني.