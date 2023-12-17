الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان: الاحتلال اقتاد الكوادر الطبية إلى أماكن غير معلومة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة، إن الوضع الصحي انهار تماما والعمليات الجراحية تجرى دون تخدير.

وأضاف الدكتور حسام أبو صفية، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية، على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، أن المستشفى يعمل من دون أكسجين والمستلزمات الطبية على وشك النفاد، متابعا: أوجه من خلال قناتكم مناشدة للدول العربية بضرورة التدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الوضع الصحي في مستشفى كمال عدوان بغزة

وتابع رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان بغزة: لسنا قادرين على انتشال الشهداء جراء الحصار الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتاد الكوادر الطبية في المستشفى إلى أماكن غير معلومة.

وذكر  أن أكثر من 65 جريحا في المستشفى، كما أن الأطفال في وضع حرج بعد حصار إسرائيلي استمر 7 أيام.

 

رئيس قسم الأطفال مستشفى كمال عدوان الوضع الصحي القاهرة الإخبارية الشهداء الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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