تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

موعد مباراه ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: سوبوسلاي - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناةbeIN Sports HD 1

معلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.