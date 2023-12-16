الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فان دايك: احترافية صلاح لا تصدق وأهنئه على إنجازه الأخير

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، باستمرارية نجمنا واحترافيته.
ويلعب ليفربول غدًا ضد مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب فان دايك في عمود له عبر برنامج الجولة الخاص بالمباراة: "الشيء الجيد هو أنه يمكننا دائمًا البحث عن الإلهام بداخلنا، وفي الوقت الحالي لا يوجد الكثير من الأمثلة الأفضل على ذلك مما يفعله محمد صلاح هذا الموسم، بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها أو يصنعها، فهو دائمًا يريد المزيد".

وأضاف: "الجوع والرغبة والاحترافية التي يظهرها تضع معيارًا لا يصدق وليس لدي أدنى شك في أنه الآن بعد أن سجل هدفه رقم 200 مع ليفربول، فإنه يضع لنفسه بالفعل أهدافًا جديدة، لأن هذه هي الطريقة التي هو عليها."
واستطرد: "نرى ذلك كل يوم في التدريبات وفي كل مباراة نلعبها. إنه لا يشبع. ومع ذلك، فإن الرغبة في أن تكون أفضل ما يمكن أن تكونه هو شيء، وبذل قصارى جهدك لمنح نفسك أفضل فرصة ممكنة لتحقيق ذلك هو شيء آخر- وقد فعل مو ذلك منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى هنا.

وواصل: «كقائد، أود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئته على إنجازه المذهل الأخير، وآمل أن يكون هناك المزيد من الأهداف في المستقبل».

وأنهى: "اللاعب الآخر الذي أود أن أذكره هو جويل ماتيب، من الواضح أنه تعرض لإصابة سيئة أمام فولهام ونحن جميعًا نشعر بخيبة أمل كبيرة من أجله، لكننا سنكون جميعًا بجانبه بينما يواصل تعافيه، كما أعلم من خلال خبرتي، سيكون لديه بعض الأشخاص الرائعين من حوله في النادي، حيث يضع قلبه وروحه في العودة إلى اللعب مرة أخرى، لذا آمل أن يعود أقوى من أي وقت مضى".

فيرجيل فان دايك ليفربول محمد صلاح مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز

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