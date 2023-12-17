محمد صلاح يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وعلى الصعيد الأوروبي، فقد نجح فريق ليفربول في التأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، رغم الهزيمة الأخيرة أمام سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة 1-2؛ نظرًا لكونها مباراة بمثابة "تحصيل حاصل".

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعاني فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، حيث تعرّض لهزيمة قاسية أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وعلى الصعيد الأوروبي، ودّع فريق مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعدما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.