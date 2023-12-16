أبدى نادي ليفربول الإنجليزي رغبته في إبرام صفقة جديدة مميزة، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

ليفربول يستهدف ضم موهبة سبورتنج لشبونة لخلافة ماتيب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أبدى رغبته في التعاقد مع جونسالو إيناسيو، مدافع سبورتينج لشبونة البرتغالي، في الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن ليفربول يريد الحصول عل خدمات جونسالو إيناسيو، لتعويض غياب جويل ماتيب خلال الفترة المقبلة من الموسم الجاري 2023-2024.

وكان جويل ماتيب قد تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وخضع لعملية جراحية ناجحة خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي قد يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، الأمر الذي يعني انتهاء موسمه مع ليفربول.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن ليفربول أرسل أحد كشافيه لمشاهدة مباراة سبورتينج لشبونة ضد شتورم جراتس، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، والتي شارك فيها جونسالو إيناسيو.

وشهدت المباراة تألق المدافع البرتغالي، صاحب الـ22 عامًا، حيث سجل هدفين في فوز سبورتنج لشبونة بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر يونايتد، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.