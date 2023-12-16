السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يبحث عن الفوز أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

يلتقي فريق برشلونة الإسباني بنظيره فالنسيا في مواجهة قوية على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يبحث عن الفوز أمام فالنسيا 

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، في محاولة للاقتراب من صدارة الدوري الإسباني والتتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعد الهزيمة الأخيرة أمام جيرونا بنتيجة 2-4، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، حيث يتواجد الفريق حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، ومتفوقًا على أتلتيك بيلباو الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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وفي مباراة قوية أخرى، يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

كذلك تُقام مباراتين في الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، حيث يلتقي فريق سيلتا فيجو بنظيره غرناطة، على ملعب "بالايدوس"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بينما يستضيف فريق إشبيلية منافسه خيتافي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

برشلونة فالنسيا الدوري الاسباني الليجا اتلتيكو مدريد

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