كولر: الأهلى يلعب من أجل الفوز فقط.. ومواجهة فلومينينسى صعبة

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز على اتحاد جدة السعودي والصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "نحن في الأهلي نلعب لنفوز فقط.. ونسعى لتحقيق انجاز جديد من أجل جماهيرنا العظيمة".

وأضاف: "كل مباراة منفصلة لا يمكن اللعب بذات المستوى فالخصم يتغير، اليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهداف وكل لاعب قدم مستوى مميز".

وواصل:" نفكر في نصف النهائي حاليا، فريق فلومينينسي البرازيلي قوي والمواجهة ضده صعبة بكل تأكيد، وشاهدت لهم النهائي الأخير أمام الفريق الأرجنتين، ولن أتحدث عن النهائي فالوقت لازال مبكر".

وأكمل: "أنا من سويسرا وهي بلد بارد وهنا درجة الحرارة معتدلة جدًا، وهذا شيء عظيم لنا، اليوم لعبنا بملعب رائع، وأعتقد من المهم أن تشعر في الارتياح حتى تقدم مستوى مميز كما حدث اليوم.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة 3 - 1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

وصعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العلام للأندية، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل.

مدرب اتحاد جدة: لم نستطع مجاراة الأهلي بدنيًا.. والهدف الثاني أحبطنا

أعرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن حزنه الشديد إزاء الخسارة أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي: "لعبنا أمام الأهلي وهو فريق سريع جدًا وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني".

وأضاف: "الهدف الثاني محبط جدًا، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

وواصل: "لم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف، كانت لدينا ركلة جزاء لم يسجلها كريم بنزيمة وهذا صعّب علينا الأمور من الناحية البدنية".

وأكمل: "أتفهم الاحباط، ولكن يتعين علينا أولًا أن نستوعب ما حدث اليوم ونتجاوزه وننظر إلى الامام، يجب أن نشكل تماسكا جيدا بالفريق".