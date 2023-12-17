للاحتفال بأعياد رأس السنة.. مطار الغردقة يستقبل 16 ألف سائح اليوم

قالت مصادر مطلعة في الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية إن مطار الغردقة سيستقبل اليوم 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 86 رحلة طيران ضمن الرحلات المقررة للاحتفال بأعياد رأس السنة في المطارات الدولية والأوروبية.

وأضافت المصادر أن الشركة المصرية للمطارات تواصل استعداداتها لاستقبال السياح من مختلف المطارات الدولية والأوروبية بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

ووفقًا لجداول الرحلات المقررة لمطار الغردقة الدولي من المتوقع وصول حوالي 86 رحلة طيران من مختلف الجنسيات قادمة من المطارات الدولية والأوروبية خلال اليوم.