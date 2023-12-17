كيف تتحرك واشنطن لحماية سفن البحر الأحمر من هجمات الحوثيين؟

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندر كينغ" لصحيفة ذا ناشيونال، بعد عودته إلى واشنطن من اجتماعات مع زعماء الخليج، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يمكن أن تعرقل آفاق السلام في اليمن.

هجمات الحوثيين

وقال ليندر كينغ إنه التقى بالشركاء "لمواصلة الدبلوماسية الأمريكية المكثفة والتنسيق الإقليمي لإنهاء الحرب في اليمن".

وقال: إن المحادثات تهدف أيضًا إلى حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن في خضم هجمات الحوثيين على الشحن الدولي والتي تهدد ما يقرب من عامين من التقدم المشترك في جهود السلام في اليمن.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن أكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية في البحر الأحمر أسقطت موجة من 14 طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في وقت مبكر من يوم السبت.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "تم تقييم UAS [الأنظمة الجوية بدون طيار] على أنها طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد وتم إسقاطها دون أي ضرر للسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى هذا التهديد".

مكافحة تهديدات الحوثيين

وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة ذا ناشيونال: إن "جميع الخيارات تتم مناقشتها" في واشنطن حول كيفية مكافحة تهديدات الحوثيين المتزايدة في المنطقة.

وقال المسئول: "إننا نجمع مجموعة قمنا بتشكيلها بالفعل، ونحاول تعزيز عملها، على أساس بحري، للمساعدة في حماية الشحن"، وشددوا على أن هجمات الحوثيين الأخيرة "تضر بشكل مباشر بمصالح أكثر من اثنتي عشرة دولة، مع طواقم من جميع أنحاء العالم، وسفن مسجلة ومؤمنة في أماكن مختلفة".

قوة عمل دولية في البحر الأحمر

وسبق أن حذرت إيران من قيام الولايات المتحدة ببناء قوة عمل دولية في البحر الأحمر، لكن المسئول الأمريكي أصر على أن واشنطن ستتخذ إجراء لأن طهران توفر "الأسلحة الأساسية والدعم التنسيقي للحوثيين الذين مكنوا من شن هذه الهجمات على الشحن التجاري الدولي".