محلية "الغد" تناقش مطالبها في قانون الإدارة المحلية الجديد.. وتؤكد: إنجازه استقرار لوضع الشارع

عقدت اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الغد، اجتماعها الأول أمس السبت، بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

وطالب أعضاء اللجنة بضروة الانتهاء من قانون الادارة المحلية الجديدة بشرط أن يلتزم بكل الاشتراطات الدستورية التى نص عليها الدستور وفى مقدمتها إعطاء حق الرقابة لاعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية إستكمال بناء السلطة التنفيذية، كما اكدوا على خطورة استمرار السلطة التنفيذية بالسير على قدم واحدة، كما طالب أعضاء اللجنة بأهمية إنجاز انتخابات المحليات كى تساعد الرئيس فى فترته الجديدة، التى ستبدأ اعتبارا من 3 ابريل القادم وتستمر 6 سنوات قادمة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع أهمية وضرورة تعديل التقسيم الادارى المصرى فى اتجاه يحقق الامن والعدالة الاجتماعية.

ويرأس اللجنة المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس حزب الغد للمحليات والذى اجاب على جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الاطار التنظيمى وعرضه على اعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من اعضائها كما حث الاعضاء على ضم قيادات خبيرة فى الادارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية فى اللجنة خلال العام القادم مع عرض كل تلك الترشيحات على رئيس الحزب.

وأدار الاجتماع الدكتور محمود يحي سالم المنسق العام للجان المركزية وحضره عادل عصمت المشرف العام على اللجان المركزية بالحزب، مؤكدا الفرق بين (الادارة المحلية) و(الحكم المحلى)، والفرق بين (النائب المحلى) و(نائب البرلمان) وحصة المرأة فى المجالس الشعبية المحلية وحصة الشباب وغيرهم، كما طالب بإخضاع جميع أنشطة الهيئات المركزيه لمتابعة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل فى اطار وحدته.