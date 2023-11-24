رئيس حزب الغد: "نثق في وعي الشعب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية"

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن.

وأعلن رئيس حزب الغد،خلال مؤتمر حاشد، أنه جاري إعداد دراسة خاصة للعديد من الملفات والأطروحات والمشروعات في مختلف المجالات لتقديمها للجهات المعنية، مؤكدًا أنها تقدم حلول ومشروعات خاصة اقتصادية للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة العالمية على البلاد.

وأكد “موسى” أن إنجازات الرئيس كثيرة على كافة الأصعدة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وطبيا وسابق الزمن ولازال يسابق من اجل مصر وشعبها مطالبا الشعب المصري بالاصطفاف الوطني مع الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.

وأشار موسى مصطفى إلى أنه يثق في جموع الشعب المصري بأنه سينزل عن بكرة أبيه ليختار الرئيس السيسي ليكمل الطريق بكل قوة نحو الجمهورية الجديدة.

من جانبه ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، نجاح الجهود المصرية التي استمرت الأيام الماضية منذ اندلاع الحرب في غزة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتي دفعت لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية وحماس، بما يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إتمام صفقة لتبادل الأسري والمحتجزين من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

وأكد موسى، أن الموقف المصري الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالجرائم الشنيعة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أجبرت كافة الأطراف المهتمة بحل القضية على ضرورةالتطلع لتحمل المسؤولية كاملة وضرورة الضغط على إسرائيل لإنفاذ كافة المساعدات والامدادات الإنسانية والاغاثية للمستشفيات وللاهالي في قطاع غزة.