موسى مصطفى موسى يثمن توجيهات الرئيس بتوجيه أموال الدعاية لدعم أهالى غزة

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة.

وقال موسى، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على حشد الإرادة الشعبية المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دعم مسار القضية الفلسطينية، واستمرار الدفع بكافة الجهود المبذولة من أجل وقف الصراع القائم في فلسطين ووقف نزيف الجرائم والانتهاكات التي صارت تحصد في الأرواح بمنتهى البشاعة واللانسانية.

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي حريصة على عدم تغيير نهج الرئيس

وأكد أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حريصة على تأكيد كافة المبادئ التي يسير عليها في إدارة الدولة، وأنها لن تتغير وأنها تعد ركائز أساسية لاستكمال بناء الدولة المصرية أهمها ترشيد الإنفاق، والدفع بتلك الأموال للأمور الضرورية التي يستفيد منها المواطنين، وعدم إهدارها في دعايات انتخابية من الممكن أن يتم توجيهها في دعم ومساندة قطاع عريض من الأسر المحتاجة والبسيطة.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد يوما بعد يوم حسن ظن المصريين فيه، وقدرته على إدارة الدولة بطريقة حكيمة ورشيدة تستهدف تحقيق التنمية المنشودة وبذل المجهودات في سبيل إحياء حياة كريمة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، مع استمرار سيناريوهات الصراعات على مستوى المنطقة العربية.

من جانبه أوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس السيسي فدائما يحرص على ترشيد الإنفاق واستغلال الأموال في أمور تمس صالح المواطن البسيط.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة اتحاد كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لجمع التبرعات؛ للمساهمة في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له التبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي، وتأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.