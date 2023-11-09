الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

موسى مصطفى موسى يثمن توجيهات الرئيس بتوجيه أموال الدعاية لدعم أهالى غزة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة.

وقال موسى، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على حشد الإرادة الشعبية المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دعم مسار القضية الفلسطينية، واستمرار الدفع بكافة الجهود المبذولة من أجل وقف الصراع القائم في فلسطين ووقف نزيف الجرائم والانتهاكات التي صارت تحصد في الأرواح بمنتهى البشاعة واللانسانية.

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي حريصة على عدم تغيير نهج الرئيس

وأكد أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حريصة على تأكيد كافة المبادئ التي يسير عليها في إدارة الدولة، وأنها لن تتغير وأنها تعد ركائز أساسية لاستكمال بناء الدولة المصرية أهمها ترشيد الإنفاق، والدفع بتلك الأموال للأمور الضرورية التي يستفيد منها المواطنين، وعدم إهدارها في دعايات انتخابية من الممكن أن يتم توجيهها في دعم ومساندة قطاع عريض من الأسر المحتاجة والبسيطة.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد يوما بعد يوم حسن ظن المصريين فيه، وقدرته على إدارة الدولة بطريقة حكيمة ورشيدة تستهدف تحقيق التنمية المنشودة وبذل المجهودات في سبيل إحياء حياة كريمة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، مع استمرار سيناريوهات الصراعات على مستوى المنطقة العربية.

من جانبه أوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس السيسي فدائما يحرص على ترشيد الإنفاق واستغلال الأموال في أمور تمس صالح المواطن البسيط.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة اتحاد كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لجمع التبرعات؛ للمساهمة في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له التبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي، وتأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى حزب الغد حزب الغد الرئيس السيسي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

لو فاتك الترند.. انطلاق دعاية الانتخابات الرئاسية و"فتوح" في قائمة المنتخب

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس