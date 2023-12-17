الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الأسبوعية

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر".. استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأحد 2023/12/17 فى البنوك

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سعر الدولار اليوم في مصر 2023 وأسعاره فى البنوك المصرية

 

أسعار العملة الأوروبية 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 5- 34 قرشًا، شراء وبيعًا في البنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجلت العملة الأوروبية 33.48 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.59 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.69 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 15- 35 قرشًا شراء وبيعًا خلال تعاملاته بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجل الإسترليني 38.95 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.08 جنيه للشراء، و39.58 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.23 جنيه للشراء و39.36 جنيه للبيع اليوم. 
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.38 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع- وفقًا للبنك الأهلي المصري. 

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