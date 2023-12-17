الصحة: 3 ملايين مواطن استفادوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال 5 أشهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العلاج على نفقة الدولة يغطي تقريبا كل أنواع الأمراض الشائعة، موضحا أن العلاج سيشمل الأمراض سواء كانت غير جراحية تخضع لعلاجات الأورام والسكر والضغط والأمراض المزمنة أو التدخلات الجراحية وكل منظومة قوائم الانتظار وجراحات القلب والمفاصل والمخ والأعصاب والأورام والزراعات.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة متفردة على الصعيد العالمي، إذ أنها لا تشترط أن يكون المريض يعمل من الأصل.

وأشار إلى أنه وصل عدد المنتفعين من المنظومة إلى 3 ملايين مواطن منذ العام المالي الحالي، أي منذ 5 أشهر، بتكلفة تزيد على 7 مليارات جنيه.



ولفت إلى أن الدولة تتجه لتكون رقمية، وجزء مهم من رقمنة الدولة هو رقمنة منظومة الصحة بداية من شهادة الميلاد، ومن ثم تم ميكنة مكاتب الصحة، البالغ عددها 4367، وربطها بقاعدة البيانات والوزارات المختلفة.