بريطانيا وألمانيا: يجب وقف إطلاق النار بشكل دائم فى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في مقال مشترك أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية، إن "لإسرائيل الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، ولكن تم قتل عدد كبير جدًا من المدنيين".

ودعا كاميرون وبيربوك إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، وحذرا من أن "عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين سقطوا" في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي تغيير ملحوظ في لهجة الحكومتين البريطانية والألمانية، شدد كاميرون وبيربوك على ضرورة "وقف إطلاق نار دائم في غزة، يؤدي إلى سلام دائم"، وأشاروا في المقال إلى أنه "كلما كان ذلك مبكرًا، كلما كان أفضل".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 19 ألفًا و88 ضحية، مشيرة إلى أن عدد الجرحى بلغ 54 ألفًا و450.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن نحو 18 ألفًا و800 ضحية تم تسجيلها في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف شخص، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين.