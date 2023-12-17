الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد فلسطينى فى مواجهات مع قوات إسرائيلية برام الله واقتحام طولكرم

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخرين، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم دير عمار غرب رام الله.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم دير عمار، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة 3 بالرصاص الحي في البطن والصدر والقدم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر، وجاري عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب ووضعه خطير جدًا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى وصول قتيل وإصابتين بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير عمار.

وبمقتل الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، يصل عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 291.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة، مساء اليوم السبت، مدينة طولكرم من الجهة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فقد دفعت إسرائيل بتعزيزات عسكرية من حاجز مستعمرة "عناب" شرقًا، مرورًا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصارًا مشددًا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية إكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلق خلالها الأعيرة النارية بكثافة.

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