برشلونة يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع فالنسيا فى الدورى الإسبانى

واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1 / 1 مساء السبت في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوجو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.



ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر / 2 في نفس الجولة.



تواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2 / 4 في الدوري ثم أنتويرب البلجيكي 2 / 3 في دوري أبطال أوروبا.



أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقى بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.



وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيجو على غرناطة 1 / صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 / صفر.

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برشلونة يواجه خطر عدم التأهل لكأس العالم للأندية 2025

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يواجه احتمالية عدم التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد اعتمد نظامًا جديدًا لبطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، كل 4 أعوام، لتكون بديلة لبطولة كأس القارات، على أن تكون النسخة الأولى في عام 2025 بدولة الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن نادي الأهلي ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد إضافة لفرق الوداد المغربي، الهلال السعودي، أوراوا الياباني، كلوب ليون ومونتيري المكسيكيين، فلومينينسي، فلامنجو، بالميراس من البرازيل، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، إنتر الإيطالي، بورتو وبنفيكا البرتغاليين، بحسب تصنيف “يويفا”.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة يتعين عليه الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات في الفترة المتبقية من الموسم الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا، لتأمين تذكرة التأهل لمونديال الأندية، في معركتهم المفتوحة مع أتلتيكو مدريد.