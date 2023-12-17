الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع فالنسيا فى الدورى الإسبانى

برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا

واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1 / 1 مساء السبت في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوجو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر / 2 في نفس الجولة.

تواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2 / 4 في الدوري ثم أنتويرب البلجيكي 2 / 3 في دوري أبطال أوروبا.

أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقى بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيجو على غرناطة 1 / صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 / صفر.

اقرأ أيضا.. برشلونة يواجه خطر عدم التأهل لكأس العالم للأندية 2025

برشلونة يواجه خطر عدم التأهل لكأس العالم للأندية 2025

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يواجه احتمالية عدم التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد اعتمد نظامًا جديدًا لبطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، كل 4 أعوام، لتكون بديلة لبطولة كأس القارات، على أن تكون النسخة الأولى في عام 2025 بدولة الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن نادي الأهلي ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد إضافة لفرق الوداد المغربي، الهلال السعودي، أوراوا الياباني، كلوب ليون ومونتيري المكسيكيين، فلومينينسي، فلامنجو، بالميراس من البرازيل، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، إنتر الإيطالي، بورتو وبنفيكا البرتغاليين، بحسب تصنيف “يويفا”. 

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة يتعين عليه الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات في الفترة المتبقية من الموسم الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا، لتأمين تذكرة التأهل لمونديال الأندية، في معركتهم المفتوحة مع أتلتيكو مدريد.

 

برشلونة فالنسيا الإسباني مباراة برشلونة وفالنسيا الدوري الاسباني الليجا

مواد متعلقة

برشلونة يبحث عن الفوز أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها طولكرم (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟