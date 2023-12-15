برشلونة يواجه خطر عدم التأهل لكأس العالم للأندية 2025

أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني يواجه احتمالية عدم التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد اعتمد نظامًا جديدًا لبطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، كل 4 أعوام، لتكون بديلة لبطولة كأس القارات، على أن تكون النسخة الأولى في عام 2025 بدولة الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن النادي الأهلي ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد إضافة لفرق الوداد المغربي، الهلال السعودي، أوراوا الياباني، كلوب ليون ومونتيري المكسيكيين، فلومينينسي، فلامنجو، بالميراس من البرازيل، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، إنتر الإيطالي، بورتو وبنفيكا البرتغاليين، بحسب تصنيف “يويفا”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة يتعين عليه الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات في الفترة المتبقية من الموسم الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا، لتأمين تذكرة التأهل لمونديال الأندية، في معركتهم المفتوحة مع أتلتيكو مدريد.

12 فريقًا من أوروبا في كأس العالم للأندية

ويتأهل 12 فريقًا فقط من أوروبا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث تذهب بطاقات التأهل مباشرة لأبطال بطولة دوري الأبطال، وهناك فرق حجزت مقاعدها بالفعل مثل تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، إضافة لفرق أخرى تتأهل من خلال التصنيف الخاص بـ “يويفا”، بناءً على نتائجهم بالبطولة آخر 4 أعوام، بشرط ألا يتأهل أكثر من فريقين من نفس الدولة للنهائيات.

وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد ينافس برشلونة على المقعد المؤهل للمونديال، وحال تتويجه بدوري الأبطال سينهي هذا الصراع، وهناك معياران حتى الآن سيختار “فيفا” أحدهما لتحديد المتأهل، وذلك خلال اجتماع يُقام يوم الأحد.

وتابعت الصحيفة أن المعيار الأول هو نتائج الفريق بشكل عام في دوري الأبطال خلال 4 سنوات وهنا يتفوق على أتلتيكو مدريد بـ 62 نقطة مقابل 60 لأتلتيكو، حيث يتم احتساب 5 نقاط للمشاركة في كل نسخة من دوري الأبطال، وثلاث نقاط للفوز في كل مباراة ونقطة للتعادل.

أما المعيار الثاني، فمن خلاله يتم احتساب نقطتان للفوز ونقطة للتعادل، وخمسة نقاط في حال الوصول إلى دور الـ 16، ونقطة واحدة للتواجد في كل من ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي وبحسب هذا المعيار يتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة بـ 62 نقطة مقابل 55 بسبب أن البارسا آخر سنتين ودع البطولة من دور المجموعات.

وأردفت الصحيفة أن خسارتي برشلونة أمام رويال أنتويرب وشاختار في دوري أبطال أوروبا، أثرتا بشكل كبير على حظوظ النادي الكتالوني.