عاجل.. تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلي 50 ألف فرانك

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن توقيع غرامة مالية على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قبل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن لوائح البطولة قد غرمت الأهلي مبلغًا قدره 20 ألف فرانك، بعد طرد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست أمام نادي الاتحاد، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب التهور.

وكشفت الصحيفة عن تغريم المارد الأحمر 30 ألف فرانك بعد حصول الثلاثي حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وإمام عاشور، على بطاقات صفراء، حسب ما تنص عليه لائحة البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي يوم الأثنين المقبل في مباراة الدور نصف النهائي.

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كولر يبدأ التحضير لمباراة فلومينينسي البرازيلي

بدأ مارسيل كولر دراسة فريق فلومينيسي البرازيلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الإثنين قبل نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب السويسري مارسيل كولر عبر حسابه الشخص على الفيس بوك: لذا كالعادة سأشاهد المباراة بأكملها الأن شكرًا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو وكينولاعب بيراميدز السابق.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كأس ليبارتادوريس بأمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل الساعة الثامنة مساءً.

