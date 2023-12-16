السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تل أبيب تشتعل بتظاهرات ضد الجيش الإسرائيلى.. وتهديدات بالتصعيد ضد نتنياهو (فيديو)

تل أبيب تشتعل بتظاهرات
تل أبيب تشتعل بتظاهرات ضد الجيش الإسرائيلي

قالت مراسلة الغد من رام الله، إن مدينة تل أبيب  تشهد مظاهرة كبيرة كانت مقررة مسبقًا، لكن الآن هناك فعاليات تصعيدية ضد الجيش الإسرائيلي بعد مقتل 3 إسرائيليين من قِبل قوات جيش الاحتلال المتواجدة في الشجاعية وفي قطاع غزة.

وأضافت مراسلة الغد خلال مداخلة عبر قناة الغد: "سمعنا بعض الكلمات من أهالي المحتجزين، وأيضًا من بعض من أطلق سراحهم في الهدنة الماضية، فقد قالوا إنهم يريدون أبناءهم أحياءً لا يريدونهم أمواتًا، كما أنهم هددوا بالتصعيد ضد نتنياهو".

 

ولفتت إلى أنها إشارة بأن الجيش الإسرائيلي لم يستطع رغم  ادعائه أن يخرج المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عبر عملية عسكرية، فهو لم ينجح تمامًا في هذا الأمر، وكل ما نجح به هو تخليص جثث إسرائيليين.

جيش الاحتلال إسرائيل فلسطين القضية الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني

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